24.12.2019 (21:41)

В Екатеринбурге начался сбор с военнослужащими мотострелкового полка ЦВО, призванными осенью текущего года

В Екатеринбурге начался сбор с военнослужащими мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), призванными осенью 2019 года.

В ходе сбора молодые военнослужащие пройдут курс общевойсковой подготовки, в рамках которого изучат основные образцы вооружения и военной техники мотострелковых подразделений Российской Армии, основы военной топографии, медицины, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Также в составе подразделений с военнослужащими проведут инструкторско-методические занятия по требованиям безопасности, изучению основ общевоинских уставов и строевой подготовке. Кроме того, запланировано проведение занятий по сборке-разборке автомата Калашникова, обслуживанию и чистке его механизмов, а также практические стрельбы.

Всего к сбору привлекаются около 100 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице