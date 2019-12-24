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24.12.2019 (21:41)

В Екатеринбурге начался сбор с военнослужащими мотострелкового полка ЦВО, призванными осенью текущего года

В Екатеринбурге начался сбор с военнослужащими мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), призванными осенью 2019 года.

В ходе сбора молодые военнослужащие пройдут курс общевойсковой подготовки, в рамках которого изучат основные образцы вооружения и военной техники мотострелковых подразделений Российской Армии, основы военной топографии, медицины, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Также в составе подразделений с военнослужащими проведут инструкторско-методические занятия по требованиям безопасности, изучению основ общевоинских уставов и строевой подготовке. Кроме того, запланировано проведение занятий по сборке-разборке автомата Калашникова, обслуживанию и чистке его механизмов, а также практические стрельбы.

Всего к сбору привлекаются около 100 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ , Военные сборы , Сборы
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