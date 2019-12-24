24.12.2019 (21:38)
Зенитная ракетная бригада ЦВО на Алтае в 2019 году перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»
В 2019 году зенитная ракетная бригада 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Алтайском крае, получила на вооружение новейшие ракетные комплексы «Бук-М3».
Первые стрельбы из данных комплексов пройдут в 2020 году на полигоне в Астраханской области. До этого личный состав бригады пройдет переучивание в профильном учебном центре Минобороны России.
«Бук-M3» — комплекс войсковой ПВО средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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