24.12.2019 (21:38)

Зенитная ракетная бригада ЦВО на Алтае в 2019 году перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»

В 2019 году зенитная ракетная бригада 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Алтайском крае, получила на вооружение новейшие ракетные комплексы «Бук-М3».

Первые стрельбы из данных комплексов пройдут в 2020 году на полигоне в Астраханской области. До этого личный состав бригады пройдет переучивание в профильном учебном центре Минобороны России.

«Бук-M3» — комплекс войсковой ПВО средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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