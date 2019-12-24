24.12.2019 (21:03)

Военнослужащие ЦВО примут участие в будущем году в шести международных учениях

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в шести международных учениях в 2020 году.

«В программе международной совместной подготовки войск в 2020 году наиболее важными и значимыми мероприятиями станут шесть совместных международных учений», – сообщил генерал-полковник Александр Лапин.

Также командующий ЦВО добавил, что в числе этих манёвров запланированы совместные антитеррористические командно-штабные учения Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2020», которые впервые пройдут в Кузбассе.

«Два совместных учения состоятся в рамках Договора о коллективной безопасности. Это «Рубеж-2020» и «Нерушимое братство-2020», которые пройдут на территории Киргизии и Белоруссии соответственно. Два тактико-специальных учения будут проведены на территории Узбекистана, в них задействуют группы специального назначения вооруженных сил двух государств», – сказал Александр Лапин.

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