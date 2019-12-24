24.12.2019 (20:56)
Военнослужащие российской военной базы в Киргизии поздравили с наступающим Новым годом подшефные детские учреждения
Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, посетили подшефные дома ребенка «Умут», «Алтын уя», «Малыш» в преддверие празднования Нового года и Рождества.
Для воспитанников детских учреждений российские военнослужащие привезли наборы сладких подарков и вручили их им во время новогодних утренников.
В ходе визитов помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин поздравил руководство и воспитанников детских домов с наступающими праздниками, пожелав им крепкого здоровья, целеустремленности и душевного спокойствия.
Российские военнослужащие в Киргизии помогают домам ребенка, многодетным семьям, домам инвалидов и престарелых с момента образования базы в 2003 году.
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