24.12.2019 (20:56)

Военнослужащие российской военной базы в Киргизии поздравили с наступающим Новым годом подшефные детские учреждения

Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, посетили подшефные дома ребенка «Умут», «Алтын уя», «Малыш» в преддверие празднования Нового года и Рождества.

Для воспитанников детских учреждений российские военнослужащие привезли наборы сладких подарков и вручили их им во время новогодних утренников.

В ходе визитов помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин поздравил руководство и воспитанников детских домов с наступающими праздниками, пожелав им крепкого здоровья, целеустремленности и душевного спокойствия.

Российские военнослужащие в Киргизии помогают домам ребенка, многодетным семьям, домам инвалидов и престарелых с момента образования базы в 2003 году.

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