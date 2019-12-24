24.12.2019 (20:23)

Военная академия РВСН провела детский хоккейный турнир на кубок Маршала Неделина

Военная академия РВСН провела детский хоккейный турнир на кубок Маршала Неделина. Его участниками стали пять команд из малых городов и сел Российской Федерации: команды «Движение» (Кировская область), «Люкс» (Саратовская область), «Олимп» (Чувашская Республика), хоккейный клуб «Дальнее Константиново» (Нижегородская область) и «Восток» (Республика Марий Эл).

Открыл соревнования врид начальника академии генерал-майор Леонид Михолап. Он пожелал ребятам и их наставникам «прочного льда», захватывающих игр, волшебной шайбы, стремящейся в ворота соперника, и надежной защиты.

Участники турнира познакомились с учебной аудиторией имени Сергея Королева, посетили музей истории академии и другие объекты учебно-материальной базы. Игры прошли на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса военно-учебного заведения.

Справочно:

Программа развития детского ледового спорта реализуется с целью формирования благоприятных условия и дополнительных возможностей для развития детского непрофессионального хоккея в регионах России с акцентом на малые города и сельскую местность.

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