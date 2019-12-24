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24.12.2019 (20:16)

Сухопутные войска России в 2019 году приняли участие в шести международных учениях

Сухопутные войска РФ в 2019 году стали участниками международных учений с пятью странами и миротворческими силами ОДКБ. Под руководством главного командования Сухопутных войск в 2019 году успешно проведены шесть совместных международных учений с вооруженными силами иностранных государств.

В ходе них отрабатывались совместное планирование миротворческих операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участниц, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.

В августе состоялось учение «Селенга-2019» с военнослужащими Монголии, в октябре – «Дружба-2019» с подразделениями вооруженных сил Исламской Республики Пакистан и «Нерушимое братство-2019» с миротворческими силами ОДКБ, в ноябре – «Стрела Дружбы-2019» с подразделениями ПВО Арабской Республики Египет, а также «Индра-2019» с военными  Индии и «Ларос-2019» с подразделениями  Лаосской Демократической республики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Учения , Международные учения
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