24.12.2019 (19:48)

Региональный сбор костромского отделения Юнармии собрал более 300 участников

На базе культурного центра «Россия» города Костромы, состоялся региональный юнармейский сбор «Навстречу году памяти и славы!», собравший более 300 ребят из Костромской области.

Наиболее отличившихся по итогам года юнармейцев наградили грамотами от Совета Федерации, которые вручил заместитель председателя комитета по обороне и безопасности СФ Михаил Козлов. Также ребят наградили грамотами регионального штаба Юнармии, костромской региональной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» и регионального отделения ДОСААФ России. Всего заслуженные награды получило более 95 юнармейцев.

В ходе сбора было организовано торжественное вступление в ряды ВВПОД «Юнармия» - более 100 новобранцев принесли клятву, и теперь в Костромской области 1555 юнармейцев.

После торжественного вступления все юнармейцы исполнили гимн Юнармии - песню композитора Эдуарда Ханка на слова Ильи Резника «Служить России», которую исполнил оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

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