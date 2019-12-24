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24.12.2019 (17:40)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане в ходе учения остановили прорыв условных террористов в горах

Танковые и мотострелковые подразделения российской военной базы в Таджикистане отработали уничтожение высокомобильных целей противника, действуя в составе маневренных огневых групп в ходе учения, завершившегося сегодня на горном полигоне в Таджикистане.

По замыслу учения, боевым порядкам российских военнослужащих, действующим в составе маневренных огневых групп, предстояло отразить прорыв превосходящих сил противника через горный перевал.

В ходе розыгрыша тактического эпизода танкисты и маневренные группы на бронированных машинах пехоты и грузовиках «Урал» с крупнокалиберными пулеметами преодолели сложную горную трассу с крутыми подъемами и, заняв господствующую высоту, приступили к наблюдению.

В ходе воздушной разведки приданные расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» вскрыли боевой и численный состав приближающегося противника, передав данные огневым средствам.

Получив координаты целей, назначенных к поражению, первыми открыли огонь экипажи танков Т-72. Выстрелами из 125 миллиметровой гладкоствольной пушки в движении и с места на дальности до 2 тысяч метров танкистами были уничтожены цели, имитирующие тяжелую бронированную технику. Затем огонь открыли маневренные группы на БМП-2 и бронированных грузовиках «Урал» с пулеметами, уничтожая мобильные группы противника, пытающиеся атаковать с флангов.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц военной техники и расчеты беспилотной авиации.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. На вооружении российского соединения стоят танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», артиллерийские системы «Гвоздика», «Акация».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Танки , Центральный военный округ , Таджикистан
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