24.12.2019 (17:34)

Более 1000 мотострелков ЦВО на Алтае приступили к выполнению первых боевых стрельб в составе отделений

Более 1000 военнослужащих мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, приступили к выполнению первых боевых стрельб в составе отделений в зимнем периоде обучения.

Во время стрельб мотострелки отработают тактические действия на поле боя и выполнят огневые задачи по уничтожению условного противника из всех видов штатного вооружения. В частности, огонь будет вестись из 73-мм пушки «Гром», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета Калашникова, подствольного гранатомета ГП-25, автомата АК-74 и другого вооружения.

При отработке практических действий на поле боя будет применятся опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах. Во время мероприятия будет отработано более 30 боевых задач.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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