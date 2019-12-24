24.12.2019 (17:13)

В канун Рождества Центральный дом Российской Армии проведет театрализованное представление для детей военнослужащих

7 января Центральный дом Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе проведет новогоднее театрализованное представление для юных зрителей, в рамках которого покажет увлекательный спектакль «Брысь! или Истории кота Филофея».

Основная часть новогоднего представления состоится на главной сценической площадке ЦДРА — в Краснознаменном зале. Но дыхание зимнего праздника мальчишки и девчонки с родителями почувствуют уже при входе в здание центрального военного учреждения культуры. У сверкающей разноцветными огоньками красавицы-елки их встретят забавные клоуны и сказочные персонажи.

Насыщенная праздничная раус-программа развернется в просторных залах фойе, где в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки ребятишки будут водить хоровод, петь, танцевать, читать стихи, разгадывать загадки и, конечно же, участвовать в веселых играх. Новогоднее настроение им поддержат артисты цирка — акробаты, фокусники и солисты хореографических коллективов.

Спектакль «Брысь! или Истории кота Филофея» по мотивам одноименной пьесы Виктора Гина и Валерия Зимина на сцене Краснознаменного зала — это интерпретация постановки, автор которой режиссёр отдела концертных программ ЦДРА Наталия Помещенко. Ее работа представляет собой жанр мюзикла, где особое внимание уделено музыкальной составляющей. Роли героев спектакля, в том числе и вокальные партии, исполняют артисты ЦДРА.

Сценарием спектакля предусмотрено, что юные зрители смогут не просто следить за ходом событий захватывающей постановки, но и принимать активное участие в сценическом действии.

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