24.12.2019 (17:02)

Более 4000 задач выполнили подразделения РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО в завершившемся учебном году

Подразделения радиационной химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа в течение года выполнили свыше 4 тыс. задач различной сложности, из них порядка 1,5 тыс. выполнялись в ночное время суток.

С личным составом подразделений РХБ защиты, дислоцированными в Московской и Нижегородской областях, за год проведено более 300 занятий по тактическо-специальной и специальной подготовке.

В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие применяли технику, поступившую за последнее время в подразделения. Это — станции радиационной и химической разведки РХМ-6-01, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки АЛ-4, а также разведывательно-дозорные машины радиационной и химической разведки БРДМ-2РХ, а также с применением разведывательных химических машин на базе БРДМ-2 отрабатывались задачи по разведке маршрутов движения, района сосредоточения войск, командных пунктов, стартовых и огневых позиций танковых, мотострелковых, ПВО и артиллерийских подразделений соединения на штатной технике, преодолению зараженного участка местности в пешем порядке и на спецтехнике.

В полевых условиях специалисты РХБЗ осуществляли также контроль радиоактивного заражения вооружения и военной техники, обмундирования и снаряжения военных подразделений, поверхностей зданий, продовольствия и воды и мероприятия по их дегазации.

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