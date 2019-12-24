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24.12.2019 (16:59)

Боевые пловцы Балтийской военно-морской базы проверили плановое обследование района базирования кораблей

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы осмотрели военную гавань Балтийска.

Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп кораблей.

После обследования акватории военнослужащие отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины.

Выполнение подобных задач личным составом отряда ПДСС проводится на постоянной основе во всех пунктах базирования сил Балтийского флота независимо от времени года и погодных условий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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