Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2019 (16:47)

Связисты общевойсковой армии ЗВО осваивают новейшую специальную технику

Связисты общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, приступили к изучению новейших образцов специальной техники, поставленных в 2019 году.

Новая техника позволяет в кратчайшие сроки развертывать интегрированные сети, обеспечивая органы управления тактического и оперативного звеньев всеми видами связи. Она обладает повышенной помехоустойчивостью, благодаря чему связисты могут эффективно противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы противника.

В настоящее время на полевых занятиях военнослужащие отрабатывают развертывание полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, тренируются обеспечивать связь в различных диапазонах частот.

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям по организации видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками.

Всего в текущем году в соединения и воинские части общевойсковой армии ЗВО поступило около 40 единиц новых средств связи, в том числе мобильные цифровые радиорелейные станции Р-419Л, станции почтовой связи П-390ПМ, командно-штабные машины Р-149МА1, Р-149АКШ, «Редут-2УС» и антенные модули Р-431АМ.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие победили в лиге мини-футбола Приднестровья
В Калининградской области гранатомётчики Балтийского флота уничтожили боевую технику условного противника с закрытых позиций
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие со снайперами
Военнослужащие отдельной танковой бригады Западного военного округа отработали «танковую карусель» в Нижегородской области

Метки:
Западный военный округ , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false