24.12.2019 (16:47)

Связисты общевойсковой армии ЗВО осваивают новейшую специальную технику

Связисты общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, приступили к изучению новейших образцов специальной техники, поставленных в 2019 году.

Новая техника позволяет в кратчайшие сроки развертывать интегрированные сети, обеспечивая органы управления тактического и оперативного звеньев всеми видами связи. Она обладает повышенной помехоустойчивостью, благодаря чему связисты могут эффективно противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы противника.

В настоящее время на полевых занятиях военнослужащие отрабатывают развертывание полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, тренируются обеспечивать связь в различных диапазонах частот.

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям по организации видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками.

Всего в текущем году в соединения и воинские части общевойсковой армии ЗВО поступило около 40 единиц новых средств связи, в том числе мобильные цифровые радиорелейные станции Р-419Л, станции почтовой связи П-390ПМ, командно-штабные машины Р-149МА1, Р-149АКШ, «Редут-2УС» и антенные модули Р-431АМ.

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