Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2019 (12:06)

В Псковском соединении ВДВ стартовал первый отборочный этап конкурса Армейских международных игр «Военно-медицинская эстафета–2020»

В Псковском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ) стартовал первый отборочный этап конкурса по полевой выучке «Военно-медицинская эстафета–2020» Армейских международных игр.

В состязаниях принимают участие около 20 военнослужащих младшего и среднего медицинского персонала, представляющие три десантно-штурмовых полка соединения и имеющие высокие показатели в специальной и боевой подготовке.

Конкурсантам предстоит пройти испытания по оказанию первой медицинской помощи, извлечению условно раненного из боевой техники, выносу его с поля боя, переправе с раненым через водную преграду, а также выполнить стрельбы из АК-74М и пройти общевойсковую полосу препятствий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ отработали тактические действия в наступлении с боевой стрельбой
Гранатометчики и снайперы соединения ЮВО в Ростовской области осваивают практический опыт современных вооруженных конфликтов
Военнослужащие ВДВ в Улан-Удэ приняли участие в открытии памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому
На Черноморском флоте прошёл первый этап конкурса «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Метки:
Воздушно-десантные войска , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false