24.12.2019 (12:06)

В Псковском соединении ВДВ стартовал первый отборочный этап конкурса Армейских международных игр «Военно-медицинская эстафета–2020»

В Псковском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ) стартовал первый отборочный этап конкурса по полевой выучке «Военно-медицинская эстафета–2020» Армейских международных игр.

В состязаниях принимают участие около 20 военнослужащих младшего и среднего медицинского персонала, представляющие три десантно-штурмовых полка соединения и имеющие высокие показатели в специальной и боевой подготовке.

Конкурсантам предстоит пройти испытания по оказанию первой медицинской помощи, извлечению условно раненного из боевой техники, выносу его с поля боя, переправе с раненым через водную преграду, а также выполнить стрельбы из АК-74М и пройти общевойсковую полосу препятствий.

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