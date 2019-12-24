24.12.2019 (15:55)
Российские военнослужащие победили в лиге мини-футбола Приднестровья
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) победили в чемпионате по мини-футболу «Осень-2019».
Всего в турнире участвовали 32 команды, разделенные на три дивизиона (А, В и С). Военнослужащие ОГРВ ПРРМ, представляющие команду «Красная звезда», соревновались в сильнейшем дивизионе.
По итогам чемпионата «Красная Звезда» сыграла 11 матчей, в которых одержала 11 побед и завоевала золотые медали чемпионата.
Российским военнослужащим вручили кубок, медали и грамоты, а также индивидуальные награды.
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