24.12.2019 (15:55)

Российские военнослужащие победили в лиге мини-футбола Приднестровья

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) победили в чемпионате по мини-футболу «Осень-2019».

Всего в турнире участвовали 32 команды, разделенные на три дивизиона (А, В и С). Военнослужащие ОГРВ ПРРМ, представляющие команду «Красная звезда», соревновались в сильнейшем дивизионе.

По итогам чемпионата «Красная Звезда» сыграла 11 матчей, в которых одержала 11 побед и завоевала золотые медали чемпионата.

Российским военнослужащим вручили кубок, медали и грамоты, а также индивидуальные награды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице