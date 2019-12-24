24.12.2019 (15:40)

В Калининградской области гранатомётчики Балтийского флота уничтожили боевую технику условного противника с закрытых позиций

Масштабными боевыми стрельбами на нескольких полигонах в Калининградской области завершается месячный сбор с гранатомётчиками соединений и воинских частей армейского корпуса и морской пехоты Балтийского флота.

Особое внимание во время мероприятий боевой подготовки было уделено стрельбе из автоматических станковых гранатомётов АГС-17 с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными складками местности — в лощинах, оврагах на расстояниях до 1,5 тыс. метров.

Огонь вёлся по статическим и динамическим мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику противника. Половина стрельб прошла в ночное время суток.

Во время сбора военнослужащие приняли участие в нескольких десятках тактических занятий, на которых на практике изучили различные способы передвижения на поле боя в зависимости от рельефа местности и интенсивности огня условного противника, совершенствовали навыки выбора, оборудования и маскировки позиций, определения дальностей до целей в условиях прибалтийской погоды, ведения огня по появляющимся и движущимся целям, корректированию стрельбы. В ходе боевых стрельб в дневное и ночное время военнослужащие поразили порядка 600 мишеней, израсходовав при этом свыше 1000 гранатометных выстрелов.

Мероприятия боевой подготовки стартовали в начале декабря. В них приняли участие более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений береговых и сухопутных войск Балтийского флота.

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