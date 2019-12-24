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24.12.2019 (12:58)

Авиационные спасатели ЦВО в 2019 году выполнили более 5 тыс. прыжков с парашютом

Военнослужащие поисково-спасательного отряда объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в течение 2019 года совершили более 5000 прыжков с парашютом.

В уходящем году для поддержания высокого уровня профессиональной подготовки проводились учебно-методические сборы с руководящим составом, укладчиками парашютов и авиационными спасателям поисково-спасательной и парашютно-десантной служб авиационного объединения ЦВО.

Команда поисково-спасательной службы ЦВО в этом году принимала участие в чемпионате авиационных спасателей Вооруженных Сил Российской Федерации, который проходил в Краснодарском крае на базе специального центра выживания лётного состава Воздушно-космических сил. В ходе чемпионата 15 команд авиационных спасателей соревновались в таких упражнениях, как выполнение прыжков на точность приземления и приводнения, стрельба из штатного оружия, метание гранаты на точность, военное ориентирование и прохождение комбинированной полосы препятствий.

Команда ЦВО стала лучшей в выполнении прыжков на точность приводнения и в метании гранаты, показала третий результат в прыжках на точность приземления, что позволило по итогам соревнований занять второе общекомандное место.

Поисково-спасательный отряд ЦВО — уникальное подразделение, которое занимается специализированным обеспечением стартов и посадок пилотируемых космических кораблей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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