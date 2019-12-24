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24.12.2019 (12:23)

Фрегат «Адмирал Касатонов» проведёт испытательные стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» совершил очередной выход в Баренцево море для выполнения программы ходовых испытаний.

В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, осуществит буксировку однотипного корабля. Облёт систем его радиотехнического вооружения выполнит экипаж самолёта Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

В море фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели, а также пройдёт серию испытаний в рамках проверки систем противовоздушной обороны.

Испытания комплексов вооружения фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море завершатся до конца недели.

Справочно:

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября на Белом море и проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами по береговой и морским мишеням.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли
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