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24.12.2019 (12:14)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие со снайперами

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке снайперов.

В занятие по специальной подготовке снайперов приняли участие около 20 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

В преддверии практического занятия снайпера изучили способы маскировки на местности с учётом климата в регионе пребывания с помощью подручных средств и снайперского костюма.

В ходе занятия снайпера поразили более 100 различных мишеней, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях. Максимальная дальность до целей составляла более 1000 метров. Особое внимание уделялось повышению навыков стрельбы по цели за максимально короткое время после выполнения физических упражнений.

Занятия со снайперами ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Снайперы
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