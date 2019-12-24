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24.12.2019 (11:22)

Военнослужащие отдельной танковой бригады Западного военного округа отработали «танковую карусель» в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Мулино отдельная танковая бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа провела боевые стрельбы из танков Т-72Б3 с применением «танковой карусели».
В рамках занятий по боевой подготовке танкисты выполнили более 100 выстрелов из 125 мм орудий танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки. Данный метод отлично зарекомендовал себя в Сирийской кампании.

Всего в стрельбах было задействовано более 200 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Западный военный округ
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