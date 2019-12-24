24.12.2019 (11:19)

Военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ отработали тактические действия в наступлении с боевой стрельбой

На полигоне Ульяновского соединения ВДВ военнослужащие десантно-штурмового батальона провели боевые стрельбы отделений и отработали тактику действия подразделений в наступлении.

В соответствии с поставленной учебно-боевой задачей личный состав отделений десантно-штурмовых рот под прикрытием боевых машин десанта БМД-4М вел огонь с ходу по появляющимся и движущимся целям из штатного оружия на расстоянии до 600 метров. Действуя умело и решительно, подразделения захватили огневые позиции условного противника с последующим удержанием указанного рубежа до прибытия основных сил.

Для механиков-водителей, недавно прибывших из 242-го учебного центра ВДВ, боевые стрельбы стали первым мероприятием боевой подготовки в соединении.

В ходе занятия были отработаны вопросы подготовки личного состава отделений к выполнению практических стрельб из штатного оружия, работы командиров отделений по руководству личным составом в условиях, приближенных к боевым, принятия решения по поступающим вводным, а также удержания боевого порядка отделений, действующих в боевой линии или за боевой машиной БМД-4М, для ведения боя в наступления.

Главной целью занятия являлась отработка слаженности действий военнослужащих в наступлении при выполнении поставленных задач.

В течении зимнего периода обучения личному составу десантно-штурмового батальона Ульяновского соединения ВДВ предстоит еще принять участие в мероприятиях боевой подготовки различного уровня.

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