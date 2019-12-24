24.12.2019 (11:06)
Экипаж МРК «Орехово-Зуево» и боевые расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабль условного противника
На Черноморском флоте (ЧФ) проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника.
В учении был задействован экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион».
По замыслу учения, МРК «Орехово-Зуево» обнаружил корабль условного противника, представляющий угрозу нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры Черноморского флота.
В ходе учебно-боевой тренировки «вражеский корабль» условно совершил пуски крылатых ракет в направлении побережья. Личный состав боевых постов ПВО МРК «Орехово-Зуево», применив зенитную артиллерию, осуществил перехват ракет, а боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника.
Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия.