24.12.2019 (11:06)

Экипаж МРК «Орехово-Зуево» и боевые расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабль условного противника

На Черноморском флоте (ЧФ) проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника.

В учении был задействован экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион».

По замыслу учения, МРК «Орехово-Зуево» обнаружил корабль условного противника, представляющий угрозу нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры Черноморского флота.

В ходе учебно-боевой тренировки «вражеский корабль» условно совершил пуски крылатых ракет в направлении побережья. Личный состав боевых постов ПВО МРК «Орехово-Зуево», применив зенитную артиллерию, осуществил перехват ракет, а боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника.

Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице