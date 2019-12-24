24.12.2019 (11:00)

На полигоне Серноводский в Северной Осетии разведчики ЮВО учатся уничтожать диверсантов

Разведчики соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, были подняты по учебной тревоге и совершили марш на полигон Серноводский для проведения учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Сигнал о попытке прорыва условного противника на территорию полигона поступил от дежурной смены. Подразделения совершили марш под прикрытием ударных вертолетов армейской авиации Ми-35. Также с воздуха осуществлялся контроль с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе совершения марша подразделения выполнили задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Подразделения разведки при поддержке групп усиления на вертолетах армейской авиации, бронетранспортерах БТР-82А и бронеавтомобилях «Тигр» блокировали условных террористов в помещении на полигоне. Установив дымовую завесу с целью дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных противников, не позволив им покинуть помещение.

Также военнослужащие выполнили эвакуацию условно раненного военнослужащего и провели химическую разведку местности на наличие отравляющих веществ. В ходе учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

В учении приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано порядка 70 единиц вооружения и военной техники соединения.

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