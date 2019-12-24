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24.12.2019 (10:52)

Минометчики ЮВО в Адыгее с помощью станций разведки «Зоопарк» проводят контрбатарейную стрельбу

Расчеты минометных батарей мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области приступили к выполнению контрбатарейной стрельбы в ходе практических занятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии.

На первом этапе занятий минометчики выбирали огневые позиции с учетом скрытности для средств разведки условного противника и беспилотных летательных аппаратов.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществляют засечку выстрела «вражеских» артиллерийских систем с помощью станций разведки «Зоопарк» и сосредоточенным огнем из 120-мм минометов «Сани» осколочно-фугасными снарядами с дистанционным взрывателем поражают мишени, имитирующие минометные батареи и противотанковые орудия условного противника.

Кроме того, военнослужащие выполняют артиллерийскую поддержку танковых подразделений при ведении маневренной обороны.

Занятия проходят в рамках боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений. В них принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Всего в ходе выполнения огневых задач израсходовано около 400 осколочно-фугасных мин.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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