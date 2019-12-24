24.12.2019 (10:28)

В Ростовской области специалисты РХБ защиты ЮВО осваивают новую спецтехнику

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) осваивают новую авторазливочную станцию АРС-14 на базе автомобиля «Урал» с комплектом бортового аэрозольного генератора БАГ.

Также специалисты учатся применять специальную станцию ТДА-2М, ручные дымовые гранаты РДГ-П, дымовые ДМ-11 и унифицированные УДШ, шашки для аэрозольных завес в целях маскировки позиций войск, аэродромов, важных объектов и прилегающих территорий от авиации и средств радиолокационной разведки условного противника.

Также расчет разведывательной химической машины РХМ-4 на базе бронетранспортера БТР-80 выполнил нормативы для определения состава и типа отравляющих веществ в условной зоне заражения и передачу обработанных данных на командный пункт объединения.

Военнослужащие на практике провели дезактивацию и дегазацию военной и специальной техники с применением различных химических составов, выполнили санитарную обработку личного состава, обеззараживание участков местности и объектов инфраструктуры.

К практическим занятиям привлечено около 100 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц военной техники и специального оборудования.

Справочно:

Станция АРС-14 предназначена для специальной обработки техники, участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес. Двигаясь со скоростью 5 км/час, станция способна обрабатывать полосу местности длиной до 700 м.

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