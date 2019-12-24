24.12.2019 (09:10)

В Карачаево-Черкесии горные разведчики ЮВО осваивают скрытное проникновение на объекты противника

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии горные разведчики Южного военного округа (ЮВО) осваивают методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты противника.

В ходе практических занятий офицеры изучают возможности комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение разведывательных подразделений ЮВО.

Кроме того, на полевых занятиях военнослужащие на практике отработают приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также проведут тренировки по организации шифрованной связи и передачи целеуказания своим силам.

По завершении полевых занятий командирам разведывательных подразделений предстоит передать полученные знания и навыки личному составу своих подразделений в ходе плановых занятий и тренировок зимнего периода обучения.

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