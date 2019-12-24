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24.12.2019 (08:46)

В уходящем году на Тихоокеанский флот поставлено более 100 единиц нового вооружения и военной техники

По итогам 2019 года соединения и части Тихоокеанского флота (ТОФ) получили более 100 единиц современного вооружения и военной техники.

В частности, морские пехотинцы в Приморском крае приняли в эксплуатацию 10 танков Т-80БВ. На Камчатку поставлено более 30 современных бронетранспортёров БТР-82А и более 10 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2. Береговые войска пополнились новейшими ракетными комплексами.

ТОФ получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) «Бастион». Тяжелая техника была доставлена морским транспортом на Камчатку, а затем в ходе марша – в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на Северо-востоке России.

Это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бал». Новая техника уже выполняла практические задачи в ходе учений флота.

В течении года на флот поступили десятки грузовых автомобилей различного назначения, пассажирские автобусы и легковые автомобили УАЗ «Патриот». 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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