24.12.2019 (08:41)

Во Владивостоке состоялся турнир по мини-футболу в честь Героя России прапорщика Днепровского

В течение недели в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) проходил турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Героя России прапорщика Андрея Днепровского.

Турнир проходил в спортивном зале Владивостокского филиала объединенного учебного центра Военно-Морского флота. В нем приняли участие военнослужащие корабельных соединений, авиационных частей, береговых и специальных подразделений флотского и окружного подчинения, дислоцированных в Приморье, а также ветераны военной службы.

За победу боролись двенадцать команд, которые были поделены на две группы.

Победители в каждой из групп играли в финальных матчах за призовые места.

В итоге чемпионом турнира стала команда соединения морской пехоты ТОФ «Залп». Серебро взяли хозяева площадки - военнослужащие из команды «Тайфун» Владивостокского филиала объединенного учебного центра Военно-Морского флота. Бронзовые награды завоевали моряки приморского объединения разнородных сил из команды «Шторм».

Традиционно по окончании футбольных игр отличившимся спортсменам были присвоены звания «Лучший игрок турнира» и вручены памятные статуэтки. Кроме того, победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами.

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