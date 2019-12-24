24.12.2019 (04:34)
В течение года корабли Тихоокеанского флота посетили порты восьми иностранных государств
В течение года корабли и суда Тихоокеанского флота выполнили задачи трех дальних походов. В целях развития и укрепления международного военного сотрудничества выполнены деловые заходы в порты Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Китая, Брунея, Республики Корея, Филиппин и Японии.
В свою очередь во Владивостоке с визитами побывали корабли ВМС Японии, Филиппин, Вьетнама, Мьянмы и Республики Корея. Также с ознакомительной поездкой Тихоокеанский флот осенью посетила делегация военных атташе из 55 государств.
Корабли и суда обеспечения ТОФ провели 5 международных учений, в том числе военно-морское учение «Морское взаимодействие-2019» с ВМС Китая, «САРЕКС-2019» с кораблём Морских сил самообороны Японии, а также учения с ВМС Вьетнама, Таиланда и Филиппин.
В 2020 году мероприятия в рамках международного военного сотрудничества будут продолжены.