24.12.2019 (03:50)
Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою
Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие двенадцать команд.
Более шестидесяти бойцов различных объединений, соединений и войсковых частей флота боролись за победу в семи весовых категориях.
В ходе упорных боев победу в соревнованиях одержала команда соединения морской пехоты «Залп». Второе место завоевали курсанты из команды «ТОВВМУ». Бронзовые награды достались военнослужащим из команды «Тайфун» Владивостокского филиала объединенного учебного центра Военно-Морского флота.
Помимо грамот и кубков чемпионы и призёры турнира получили право представлять Тихоокеанский флот на окружных соревнованиях.