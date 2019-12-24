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24.12.2019 (03:50)

Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою

Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие двенадцать команд.

Более шестидесяти бойцов различных объединений, соединений и войсковых частей флота боролись за победу в семи весовых категориях.

В ходе упорных боев победу в соревнованиях одержала команда соединения морской пехоты «Залп».  Второе место завоевали курсанты из команды «ТОВВМУ». Бронзовые награды достались военнослужащим из команды «Тайфун» Владивостокского филиала объединенного учебного центра Военно-Морского флота.

Помимо грамот и кубков чемпионы и призёры турнира получили право представлять Тихоокеанский флот на окружных соревнованиях.

                                                                                       

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-прикладной спорт , Восточный военный округ , Соревнования
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