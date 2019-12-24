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24.12.2019 (05:40)

В Бурятии танкисты и мотострелки уничтожили танки условного противника в ночном бою

На полигоне Бурдуны танковые экипажи мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, во взаимодействии с экипажами боевых машин пехоты (БМП-2) ночью уничтожили танки условного противника с закрытых огневых позиций.

Экипажи танков Т-72Б3 отработали задачи по оказанию огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям.

Стрельба велась штатным артиллерийским выстрелом, а также из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника.

В свою очередь экипажи боевых машин пехоты поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону на переднем крае.

Боевые стрельбы военнослужащими велись в ночное время с применением трассирующих боеприпасов и приборов ночного видения.

При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали слаженность действий экипажей при ведении высокоманевренного боя, удержание боевых порядков при ведении наступления, организация связи и управления подразделениями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Восточный военный округ , Полигон
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