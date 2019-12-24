24.12.2019 (06:15)
В Хабаровском храме выставлена Главная икона Сухопутных войск Вооруженных сил России
Главная икона Сухопутных войск - образа святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск с киотом-складнем и аналоем представлена всем желающим в Градо-Хабаровском соборе Успения Божьей Матери.
Накануне святыня была доставлена самолетом военно-транспортной авиации из Москвы.
Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Священное изображение осветили 1 октября 2019 года в храме Преображения Господня на Преображенской площади.
К 9 мая 2020 года икону планируется разместить в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.
Новости по теме:
Разведчики Амурского объединения ВВО прошли дополнительную подготовку по снайпингу при использовании штатного оружия
Метки: