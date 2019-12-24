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24.12.2019 (06:15)

В Хабаровском храме выставлена Главная икона Сухопутных войск Вооруженных сил России

Главная икона Сухопутных войск -  образа святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск с киотом-складнем и аналоем представлена всем желающим в Градо-Хабаровском соборе Успения Божьей Матери.

Накануне святыня была доставлена самолетом военно-транспортной авиации из Москвы.

Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Священное изображение осветили 1 октября 2019 года в храме Преображения Господня на Преображенской площади.

К 9 мая 2020 года икону планируется разместить в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Религия , Восточный военный округ
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