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24.12.2019 (05:20)

В Приморье прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

В городе Уссурийске Приморского края на стадионе «Локомотив» прошёл открытый турнир по армейскому рукопашному бою на призы главы Администрации Уссурийского городского округа.

В соревнованиях принимали участие 40 военнослужащих всех весовых категорий, входивших в состав спортивных команд 5-й общевойсковой армии, гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, мотострелковой дивизии, авиационного соединения, Федерации рукопашного боя.

По завершении соревнований места распределились следующим образом: 1-ое место - команда 5-й общевойсковой армии, 2-ое - команда мотострелковой дивизии, 3-е - команда отдельной десантно-штурмовой бригады. Победители и участники турнира были награждены кубками, грамотами, вымпелами и ценными подарками. 

По результатам соревнований будет сформирована сборная которая будет представлять армию на предстоящем чемпионате Восточного военного округа в г. Улан- Удэ 25 – 28 января 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Военно-прикладной спорт , Восточный военный округ , Соревнования
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