24.12.2019 (05:01)

В Бурятии построен первый комплекс «Партизанской Деревни» военно-патриотического парка «Патриот»

На территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа дислоцированного в Республике Бурятии, создан первый комплекс сооружений «Партизанской деревни» в рамках строительства парка «Патриот»

В состав комплекса вошли 3 крупных объекта: «Штаб партизанского движения», «Красный уголок», «Медицинский пункт». Помимо этого, в деревне построены стилизованные места отдыха партизан, колодец, а также хозяйственные постройки. В дальнейшем планируется строительство «Партизанской бани» и других сооружений.

Убранство и утварь внутри построек, воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

Настоящий комплекс - собирательный образ всех партизанских деревень времен Великой Отечественной войны. Задача экспозиции под открытым небом – рассказать об истории партизанского движения, о нелегкой жизни и быте партизан.

По окончанию строительства комплекс «Партизанской деревни» войдет в состав военно-патриотического парка «Патриот» города Улан-Удэ.

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