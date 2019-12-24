Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2019 (05:01)

В Бурятии построен первый комплекс «Партизанской Деревни» военно-патриотического парка «Патриот»

На территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа дислоцированного в Республике Бурятии, создан первый комплекс сооружений «Партизанской деревни» в рамках строительства парка «Патриот»  

В состав комплекса вошли 3 крупных объекта: «Штаб партизанского движения», «Красный уголок», «Медицинский пункт». Помимо этого, в деревне построены стилизованные места отдыха партизан, колодец, а также хозяйственные постройки. В дальнейшем планируется строительство «Партизанской бани» и других сооружений.

Убранство и утварь внутри построек, воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

Настоящий комплекс - собирательный образ всех партизанских деревень времен Великой Отечественной войны. Задача экспозиции под открытым небом – рассказать об истории партизанского движения, о нелегкой жизни и быте партизан.

По окончанию строительства комплекс «Партизанской деревни» войдет в состав военно-патриотического парка «Патриот» города Улан-Удэ.

           

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Разведчики Амурского объединения ВВО прошли дополнительную подготовку по снайпингу при использовании штатного оружия
В Хабаровском крае экипажи Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации ВВО отработали парный пилотаж
Связисты общевойскового объединении ВВО отработали вопросы управления войсками на новейших системах связи
В артсоединении ВВО в Бурятии состоялась тренировка по управлению огнем

Метки:
Парк Патриот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false