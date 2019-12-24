24.12.2019 (01:30)

В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее открывается выставка к 110-летию создания Санкт-Петербургского Морского Собрания

Сегодня, 24 декабря, в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого состоится церемония открытия выставки «Честь. Флот. Отечество. К 110-летию создания и 25-летию возрождения Санкт-Петербургского Морского Собрания». Церемонию открытия выставки посетят представители Главного командования ВМФ России, руководство и курсанты учебных заведений Военного Учебно-научного центра ВМФ, морские кадеты и нахимовцы, а также ветераны Военно-Морского Флота.

Традиции морских собраний своими корнями уходят во времена царствования императрицы Екатерины II. На Балтийском море основная масса морского офицерского общества располагалась в Кронштадте. Родилась мысль о создании какой-то организации, которая помогла бы организовать досуг офицеров в зимние месяцы. Такой организацией стало благородное собрание, созданное по инициативе главного командира Кронштадтского порта адмирала Самуила Карловича Грейга с разрешения императрицы Екатерины II. Первым морским собранием было Кронштадтское, созданное 6 (18) февраля 1802 г. От этого Собрания впоследствии создавались собрания и в других военно-морских базах флота России.

В феврале 1910 г. императором Николаем II было принято решение об образовании морского собрания в Санкт-Петербурге с целью улучшения работы с адмиралами и офицерами, служащими Морского ведомства и других ведомств, проживавшими и служившими в городе. Морской министр являлся почетным председателем Совета старшин, его товарищ, начальники морского Генерального и Главного морского штабов, командующий морскими силами Балтийского моря и флаг-капитан Его Императорского Величества, считались почетными членами собрания. Жизнью и деятельностью Морского собрания интересовались и принимали в нем активное участие император Николай II и все августейшие особы, морской министр, руководство Генерального и Главного морских штабов.

26 февраля 1912 г. морским министром адмиралом И. К. Григоровичем был утвержден единый устав Морских Собраний Балтийского моря.

В Морских собраниях проводились чтения лекций и сообщений с целью распространения между членами собрания новостей по развитию военно-морского дела, научных знаний. Там можно было выяснить мнение морской общественности по тому или иному вопросу, который интересовал Морское ведомство и даже самого царя. Поэтому планированием таких лекций для морских собраний сначала занимался морской ученый комитет, а затем Главный Морской штаб.

После революции 1917 г. Морские собрания были упразднены, и в советском ВМФ не возрождались.

Возрождение Морского Собрание состоялось в 1995 году. Устав Морского Собрания г. Санкт-Петербурга был принят 29 марта 1995 года на учредительной конференции. Учредительная ассамблея собрания состоялась 27 июля 1995 года в Доме ученых РАН. Руководителем Совета старшин был избран Орлов Николай Владимирович. В апреле 1996 года Н.В. Орлов единогласно был избран на должность председателя Морского собрания. Он стал третьим председателем Санкт-Петербургского Морского Собрания, с момента его создания в 1910 году и уже более двадцати лет возглавляет его.

29 марта 1996 года была впервые проведена ассамблея Санкт-Петербургского Морского собрания в Тронном зале Екатерининского дворца. Она была посвящена первой годовщине возрождения Морского Собрания Санкт-Петербурга. С тех пор ассамблеи проводятся ежегодно.

Сегодня Санкт-Петербургское Морское Собрание объединяет в своих рядах более 500 человек, из которых 28 – представители высшего командного состава Вооруженных Сил и Флота России, 12 Героев России, Советского Союза и Социалистического труда. Члены собрания – это люди с активной жизненной позицией, высокообразованные, мыслящие, анализирующие ситуацию, генераторы идей и предложений, патриоты моря, флота и России, для которых бессмертные слова генерал-адмирала Русского флота великого князя Константина Николаевича «За флот России надо бороться» являются составной частью флотских традиций и духовного фундамента, ибо, как сказал Петр Великий «... флот российский не забава государева, а струмент первейший для крепления государства».

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