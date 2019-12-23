23.12.2019 (22:31)

Армейские шорт-трекисты завоевали 22 награды на чемпионате России в Коломне

В Коломне завершился чемпионат России по шорт-треку. Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии стали обладателями 22 наград: 4 золотых, 15 серебряных и 3 бронзовых.

Трехкратный призер чемпионатов мира, многократная победительница и призер чемпионатов Европы, победительница Универсиады сержант Софья Просвирнова показала лучший результат на дистанции 500 м на чемпионате России, прошедшем накануне в КЦ «Коломна». Армейская шорт-трекистка преодолела дистанцию за 43,986 секунды. Второй с результатом 44,106 секунды финишировала серебряный призер Первенства мира, серебряный призёр Всемирных военных игр, победительница Кубка Европы среди юниоров, чемпионка России прапорщик Евгения Захарова. Замкнула тройку лидеров Анастасия Данилова (45,048).

Среди мужчин на аналогичной дистанции второе место занял двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Александр Шульгинов (41,798), третье - двукратный призер чемпионатов Европы Павел Ситников (53,965). Победу одержал Семен Елистратов.

Стала лучшей Просвирнова и на дистанции 1000 м. С результатом 1 минута 31,562 секунды спортсменка Центрального спортивного клуба Армии обошла одноклубниц Евгению Захарову (1;31,743) и двукратного серебряного призёра Всемирных военных игр, победительницу и призёра чемпионатов Европы прапорщика Екатерину Константинову (1:31,772). Среди мужчин лучший результат у Семена Елистратова (1:30,647). Вторым финишировал победитель Всемирных военных игр, серебряный призёр Универсиады в команде, призер чемпионатов России Даниил Ейбог (1:31,038), третьим – Павел Ситников (1:31,187).

На дистанции 1500 м первенствовали Софья Просвирнова (2:38,677) и Семен Елистратов (2:26,048). Второй результат среди женщин показала Евгения Захарова (2:38,690), третий – Эмина Малагич (2:38,799). Среди мужчин вторым стал Александр Шульгинов (2:26,097), третьим - Денис Айрапетян (2:26,477).

Второе место в микст-эстафете на 2000 м заняла команда Санкт-Петербург, в составе которой выступили Софья Просвирнова, Даниил Ейбог, Екатерина Константинова, а также Серебряный призер Универсиады, победитель Спартакиады Сергей Милованов и победитель и призер Первенства России Вячеслав Карпов (оба – ЦСКА/Санкт-Петербург) – 2 минуты 45,524 секунды. Первенствовала команда Москвы – 2:45,220. Замкнули тройку лидеров спортсмены, представляющие Нижегородскую область – 2:54,866.

В суперфинале на 3000 м вторыми стали Екатерина Константинова (5:06,030) и Сергей Милованов (4:51,185). Среди женщин лучшей стала Юлия Береснева (5:04,948), среди мужчин - Владимир Балбеков (4:51,071). Замкнули тройки лидеров Эмина Малагич (5:06,032) и Денис Айрапетян (4:51,287).

В завершении турнира были подведены итоги многоборья. Лучшей среди женщин стала Софья Просвирнова, набравшая 102 балла. Второй, набрав 68 баллов, стала Евгения Захарова. На третью ступень пьедестала почета поднялась Эмина Малагич – 42 балла.

Среди мужчин лучшим стал Семен Елистратов (107). Второе и третье места заняли Александр Шульгинов (53) и Владимир Балбеков (50) соответственно.

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