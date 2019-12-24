24.12.2019 (01:10)

В Амурской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню дальней авиации

В Амурской области в гарнизоне Украинка прошли торжественные мероприятия, посвященные 105 годовщине с момента создания дальней авиации.

В них приняли участие военнослужащие и члены семей дальневосточного соединения и авиационного полка, а также ветераны дальней авиации.

После награждения отличившихся военнослужащих и возложения цветов к памятнику дальней авиации состоялся праздничный концерт с участием оркестра Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, групп художественной самодеятельности и артистов областной филармонии.

«По итогам 2019 года наша гвардейская дивизия, дислоцированная на восточных рубежах нашей Родины заняла первое место в дальней авиации. Мы всегда будем боеготовы, боеспособны и готовы в установленные сроки приступить к выполнению задач по предназначению. Выполнить их четко и слажено, в любой обстановке» – заявил в ходе своего выступления заместитель командира соединения гвардии Сергей полковник Шевель. Он также пожелал военнослужащим, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок, а семья – здоровья, счастья и благополучия.

Справочно:

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой Мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тысяч боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн. 276 тысяч бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а 6 удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 70-80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место Дальней авиации в общей системе обороны страны. Вооруженные крылатыми ракетами большой дальности стратегические ракетоносцы способны не только наносить мощные удары по заданным целям в любой точке земного шара, но, также, не прибегая непосредственно к военным действиям, демонстрировать решимость применения своего оружия.



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