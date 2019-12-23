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23.12.2019 (20:26)

Пермские суворовцы приняли участие в городском новогоднем бале «В танце эпох»

21 декабря во Дворце спорта Перми состоялся городской новогодний бал «В танце эпох». Главными участниками мероприятия стали около 600 старшеклассников Пермского суворовского военного училища (СВУ). Бал проводится в седьмой раз. Традиция стала одной из самых долгожданных среди суворовцев.
 
Третий год подряд воспитанники Пермского СВУ танцевали в парах с девушками из средней общеобразовательной школы. На паркете были представлены танцы разных эпох. Предновогоднее торжество открывал мальтийский бранль XVI века. Игривую польку и па-де-катр, энергичные блюз и танго исполняли танцующие пары. Кульминацией бала стал выразительный и утонченный вальс.
 
Во время бала были организованы новогодние фотосеты. Завершилось мероприятие поздравлениями от Деда Мороза.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование
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