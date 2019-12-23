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23.12.2019 (20:15)

В Военной академии РВСН прошла военно-историческая конференция, посвященная Герою России Виктору Дубынину

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого состоялась военно-историческая конференция «Приказываю жить! Виктор Дубынин».

В мероприятии приняли участие командование академии, профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты военного вуза.

Воспоминаниями о Викторе Дубынине, его военной и общественной деятельности поделился его боевой друг генерал армии Владимир Исаков.

Он отметил незаурядный полководческий талант Виктора Дубынина, его вклад в развитие тактики действий войск в Афганистане, роль в укреплении обороны страны.

В завершение мероприятия участникам конференции был продемонстрирован документальный фильм «Приказываю жить! Дубынин».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование
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