23.12.2019 (20:15)
В Военной академии РВСН прошла военно-историческая конференция, посвященная Герою России Виктору Дубынину
В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого состоялась военно-историческая конференция «Приказываю жить! Виктор Дубынин».
В мероприятии приняли участие командование академии, профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты военного вуза.
Воспоминаниями о Викторе Дубынине, его военной и общественной деятельности поделился его боевой друг генерал армии Владимир Исаков.
Он отметил незаурядный полководческий талант Виктора Дубынина, его вклад в развитие тактики действий войск в Афганистане, роль в укреплении обороны страны.
В завершение мероприятия участникам конференции был продемонстрирован документальный фильм «Приказываю жить! Дубынин».
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