23.12.2019 (20:20)

БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» пополнил запасы топлива в Средиземном море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Вязьма» во время якорной стоянки в море Альборан (западная часть Средиземного моря).

Два дня назад российский корабль преодолел шторм в Бискайском заливе и прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Завтра его экипаж возьмёт курс на Восток.

Во время перехода по Средиземному морю экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработает задачи по поиску подводных лодок и проведёт корабельное учение по противовоздушной обороне.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота 3 декабря. Плавание североморцев в Северной Атлантике и в Бискайском заливе проходило в тяжёлых штормовых условиях. С начала похода корабль прошёл более 3 тыс. морских миль.

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