23.12.2019 (19:01)

В ЦВО завершились учения по развёртыванию метеорологических станций и комплексов

Со специалистами метеорологических служб объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) проведены учения по отработке нормативов развертывания подвижных метеостанций ПМС-70 и ПМС-72 и комплексов приёма спутниковой метеоинформации.

В ходе учений более половины привлекаемого личного состава выполнили учебное задание на «отлично», уложившись во временной норматив 1 час 30 минут.

По итогам мероприятий развертывания комплексов приёма спутниковой метеорологической информации «Сюжет-МБ» метеоспециалисты из 10 воинских частей показали отличные результаты, справившись с нормативом менее чем за 30 минут.

Кроме того, в рамках учений специалисты провели зондирование атмосферы и разработали прогноз гидрометеорологической обстановки, а также отработали приём метеоданных со спутника.

Всего в учениях было задействовано более 20 воинских частей, около 100 военнослужащих и порядка 40 единиц метеорологической техники.

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