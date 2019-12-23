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23.12.2019 (17:58)

Мотострелковые подразделения Кантемировской танковой дивизии провели ночные стрельбы из БМП-2

В Московской области мотострелковые подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) вышли на рубеж открытия огня в ночное время суток для проведения стрельб из боевых машин пехоты БМП-2.

В рамках повышения уровня мастерства владения техникой экипажи провели ночные стрельбы на дистанции от 400 до 1200 метров по мишеням, обозначающим живую силу и легкобронированную технику противника. Данные условия требуют повышенной концентрации и внимания, высокие навыки владения техникой, а также сплоченности экипажей.

В стрельбах приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной техники. Ночные занятия прошли под руководством командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО полковника Владимира Завадского.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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