23.12.2019 (17:58)
Мотострелковые подразделения Кантемировской танковой дивизии провели ночные стрельбы из БМП-2
В Московской области мотострелковые подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) вышли на рубеж открытия огня в ночное время суток для проведения стрельб из боевых машин пехоты БМП-2.
В рамках повышения уровня мастерства владения техникой экипажи провели ночные стрельбы на дистанции от 400 до 1200 метров по мишеням, обозначающим живую силу и легкобронированную технику противника. Данные условия требуют повышенной концентрации и внимания, высокие навыки владения техникой, а также сплоченности экипажей.
В стрельбах приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной техники. Ночные занятия прошли под руководством командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО полковника Владимира Завадского.