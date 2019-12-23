23.12.2019 (17:50)

Новейшая неатомная подводная лодка «Волхов» для Тихоокеанского флота будет спущена на воду 26 декабря в Петербурге

26 декабря в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоится церемония спуска на воду второй новейшей дизель-электрической подводной лодки «Волхов» (проекта 636.3), построенной для подводных сил Тихоокеанского флота.

О готовности к спуску подводной лодки на воду было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании по вопросам подводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе.

«Подводные лодки проекта 636.3 доказали уже свою эффективность в составе Черноморского флота. Строительство серии таких подводных лодок для подводных сил Тихоокеанского флота, безусловно, усилит потенциал подводной составляющей», - отметил Николай Евменов.

Первая подводная лодка этого проекта «Петропавловск-Камчатский» была принята в состав ВМФ в ноябре, подтвердив все заявленные тактико-технические характеристики, в ходе испытаний.

При обучении экипажа ДЭПЛ «Волхов» используются самые современные тренажерные комплексы, позволяющие подготовить личный состав как отдельных боевых частей к выполнению задач по предназначению, так и корабельные боевые расчеты к эксплуатации торпедного и ракетного вооружения.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице