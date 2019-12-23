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23.12.2019 (17:50)

Новейшая неатомная подводная лодка «Волхов» для Тихоокеанского флота будет спущена на воду 26 декабря в Петербурге

26 декабря  в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоится церемония спуска на воду второй новейшей  дизель-электрической подводной лодки «Волхов» (проекта 636.3), построенной для  подводных сил Тихоокеанского флота.  

О готовности к спуску подводной лодки на воду было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании по вопросам подводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе.

«Подводные лодки проекта 636.3 доказали уже свою эффективность в составе Черноморского флота. Строительство серии таких подводных лодок для подводных сил Тихоокеанского флота, безусловно, усилит потенциал подводной составляющей», - отметил Николай Евменов.

Первая подводная лодка этого проекта «Петропавловск-Камчатский» была  принята в состав ВМФ в ноябре, подтвердив все заявленные тактико-технические характеристики, в ходе испытаний.

При обучении экипажа ДЭПЛ «Волхов»  используются самые современные тренажерные комплексы, позволяющие подготовить личный состав как отдельных боевых частей к выполнению задач по предназначению, так и корабельные боевые расчеты к  эксплуатации торпедного  и ракетного вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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