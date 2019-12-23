23.12.2019 (18:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие по вождению боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по вождению боевых машин.

Практическому занятию предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения на боевых машинах в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по Правилам дорожного движения.

В занятии было задействовано около 30 механиков-водителей, которые отрабатывали вождение на БТР-70 и БРДМ-2. Военнослужащие ОГРВ ПРРМ преодолевали маршрут протяженностью в 5 километров, включающий в себя такие препятствия, как проход между столбами, колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, ров, подъёмы и спуски.

Занятие по вождению боевых машин провели на танкодроме ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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