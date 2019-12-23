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23.12.2019 (16:50)

В Михайловской военной артиллерийской академии пройдет День открытых дверей

В Михайловской военной артиллерийской академии 27 декабря состоится День открытых дверей.

Юноши, их родители и близкие, все, кто хочет узнать о Михайловской военной артиллерийской академии, которая меньше чем через год отметит 200-летие со дня образования, получат всю необходимую информацию для дальнейшего поступления в академию. В легендарном учебном заведении учились такие известные военачальники, как Маршал Советского Союза К.С. Москаленко, Главный маршал артиллерии М.И. Неделин, маршал артиллерии П.Н. Кулешов, маршал артиллерии В.М. Михалкин и многие другие.

Всех гостей ожидает познавательная программа и встреча с руководящим составом вуза, на которой каждый желающий сможет задать интересующие вопросы.

В ходе мероприятия его участники пройдут с экскурсией по учебным аудиториям. Офицеры-преподаватели расскажут, покажут и дадут возможность прочувствовать мощь вооружения и военной техники реактивной, буксируемой и самоходной артиллерии.

Подробную информацию о предстоящем Дне открытых дверей можно узнать на сайте академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
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