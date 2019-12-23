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23.12.2019 (16:47)

Юнармейцы Алтая передали останки солдата Великой Отечественной войны для захоронения на родине

Сегодня на территории мемориала Славы в парке Победы города Горно-Алтайска состоялась торжественная церемония передачи останков погибшего красноармейца Наума Антюшина для последующего захоронения.

В торжественной церемонии приняли участие глава Чойского муниципального образования Республики Алтай Михаил Моргачев, военный комиссар Олег Денисенко, министр образования региона Ольга Саврасова, начальник регионального штаба юнармейского движения Владислав Бурый, а также юнармейцы и жители региона.

Останки солдата Наума Трофимовича Антюшина были подняты юнармейским поисковым отрядом Горно-Алтайска на территории Обливского района Ростовской области, в период проведения межрегиональной «Вахты памяти - 2019». На останках красноармейца был жетон, который и помог установить личность погибшего бойца.

9 мая 2020 года, в день 75-летия Великой Победы, останки Наума Антюшина будут захоронены на родной земле красноармейца, в братской могиле на территории сельского поселения Чоя.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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