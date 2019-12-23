23.12.2019 (15:51)

Командованию дальней авиации вручено Боевое знамя объединения

Командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов вручил Боевое знамя объединения командующему дальней авиацией генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу.

Церемония вручения состоялась в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.

Знамя вручено как официальный воинский символ, реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций.

В мероприятии приняли участие личный состав командования, частей и подразделений военно-транспортной авиации, ветераны ВТА и отряды Юнармии.

Вручение знамени состоялось в рамках праздничных мероприятий, посвященных 105-летию дальней авиации.

Справочно:

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тысяч боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн. 276 тысяч бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а 6 удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 70-80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место Дальней авиации в общей системе обороны страны. Вооруженные крылатыми ракетами большой дальности стратегические ракетоносцы способны не только наносить мощные удары по заданным целям в любой точке земного шара, но, также, не прибегая непосредственно к военным действиям, демонстрировать решимость применения своего оружия.

ВКС

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