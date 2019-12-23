23.12.2019 (15:45)

В Екатеринбурге прошла тематическая викторина о российском оружии

Сегодня на базе мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с участием военнослужащих соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона прошла викторина на тему: «Вооружение и военная техника Российской Армии».

В ходе викторины военнослужащим предстояло ответить на вопросы, касающиеся тактико-технических характеристик современного вооружения: стрелкового оружия, колесной, гусеничной и авиационной техники. Для усложнения задания также были введены уточняющие вопросы с фамилиями и отчествами известных отечественных конструкторов и даты запуска их проектов в серийное производство.

По результатам викторины победителями стали военнослужащие мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО.

Всего в викторине участвовали более 200 военнослужащих.

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