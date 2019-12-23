23.12.2019 (15:35)

Более 800 военнослужащих подразделений разведки и спецназа ЦВО прошли курс горной подготовки в 2019 году

836 военнослужащих подразделений разведки и спецназа Центрального военного округа (ЦВО прошли курс горной подготовки на базах Центра специальной подготовки в Красноярском крае и Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В ходе обучения военнослужащие совершали перевальные переходы с восхождением на горные вершины. Под руководством инструкторов центров подготовки группы военнослужащих отрабатывали вопросы организации ночлега, добычи огня и пищи в неблагоприятных условиях, использование альпинистского и скалолазного снаряжения на скорость.

Прохождение данных курсов способствовало повышению навыков живучести и боеспособности личного состава в горно-таежной местности.

На завершающих этапах обучения военнослужащие совершали почти 100-километровый переход к подножию пика Молодежный в Красноярском крае, а в Приэльбрусье сдали нормативы по ледолазанию, покорив отвесную стену замерзшего водопада.

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