Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2019 (15:34)

Подразделения войсковой разведки ЦВО завершили укомплектование парашютными системами Д-10

В 2019 году подразделения войсковой разведки объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) получили более 500 парашютных систем Д-10.

Парашют Д-10 предназначен для совершения прыжков десантниками всех специальностей с полным табельным вооружением и снаряжением на скоростях выброски от 140 до 400 км/ч. Система Д-10 обладает повышенной грузоподъемностью — вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов, что позволяет увеличить вес полезной нагрузки: боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Во время учения в Алтайском крае военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Верба»
Военная автоинспекция ЦВО развернула посты на дорогах Сибири и Поволжья в связи с ухудшением погоды
В Екатеринбурге проходит сбор руководящего состава авиационного объединения ЦВО
В Татарстане сразу три брата-близнеца отобрались на службу в Президентский полк

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false