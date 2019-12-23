23.12.2019 (15:34)
Подразделения войсковой разведки ЦВО завершили укомплектование парашютными системами Д-10
В 2019 году подразделения войсковой разведки объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) получили более 500 парашютных систем Д-10.
Парашют Д-10 предназначен для совершения прыжков десантниками всех специальностей с полным табельным вооружением и снаряжением на скоростях выброски от 140 до 400 км/ч. Система Д-10 обладает повышенной грузоподъемностью — вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов, что позволяет увеличить вес полезной нагрузки: боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование.
Новости по теме:
Во время учения в Алтайском крае военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Верба»
Метки: